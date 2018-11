Michele Ramis: România va prelua Preşedinţia Consiliului UE într-un moment important şi special;lucrurile se anunţă deja palpitante

19:30

Lalo Schifrin, părintele memorabilei teme muzicale din filmul ''Mission Impossible'' şi Cicely Tyson, un simbol pentru două generaţii de actriţe afroamericane, s-au numărat printre personalităţile premiate duminică de Academia de Film Americană cu un Oscar onorific în cadrul Governors Awards 2018, gală marcată de situaţia tragică din statul american California răvăşit de incendii, relatează luni AFP.În semn de respect faţă de victimele incendiilor care fac ravagii în California de zece zile - al căror bilanţ anunţat duminică indica 80 de decese în total - organizatorii au solicitat ca pe covorul roşu să fie realizate doar fotografii, iar vedetele care sosesc la Dolby Theatre să nu fie filmate.În deschiderea ceremoniei, preşedintele Academiei de Film Americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS), John Bailey, a adus un omagiu victimelor şi sinistraţilor. "Mai multe mii dintre compatrioţii noştri americani au rămas fără adăpost" şi alţi peste o mie sunt daţi dispăruţi, a spus Bailey. Foto: (c) Mario Anzuoni / Reuters''O parte a istoriei noastre a fost de asemenea pierdută'' în incendiul care a afectat Malibu şi colinele din suburbiile din vestul Los Angeles şi a distrus mai ales ''Paramount Ranch'', o zonă în care s-au turnat producţii cinematografice şi au avut loc proiecţii de vară ale unor filme mute, organizate de Academie.Lalo Schifrin, în vârstă de 86 de ani, părintele temei muzicale din ''Mission Impossible'' dar şi al altor zeci de coloane sonore din seriale şi filme, a fost distins cu un premiu Oscar onorific, înmânat de vechiul său partener, cineastul şi actorul Clint Eastwood.Oscarul onorific este acordat în cadrul ceremoniei Governors Awards, care se desfăşoară separat de cea a Oscarurilor.O altă vedetă premiată duminică seara cu o statuetă onorifică este actriţa Cicely Tyson, figură emblematică de pe Broadway, nominalizată la Oscar pentru ''Sounder'', în 1973, care va împlini 94 de ani luna viitoare. Ea este ''o regină pentru noi toţi, afroamericanii", a subliniat actorul şi regizorul Tyler Perry. "A fost nevoită să muncească de zece ori mai mult pentru a fi plătită de o sută de ori mai puţin'' pentru că era o femeie de culoare, a adăugat el.Pentru compozitorul Quincy Jones, care i-a adus un omagiu emoţionant, Cicely Tyson a ''deschis calea'' mai multor generaţii de actriţe precum Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis şi Lupita Nyong'o (Oscar pentru ''12 Years a Slave"), prezentă în sală.Hollywood l-a recompensat de asemenea pe publicistul Marvin Levy, care şi-a petrecut întreaga carieră în studiourile de film din California, în special alături de compania lui Steven Spielberg.Martin Levy este primul agent de publicitate care primeşte un Oscar onorific. Foto: (c) Mario Anzuoni / ReutersAlţi doi apropiaţi ai regizorului vedetă, ''prieteni dintotdeauna'', au fost în cele din urmă răsplătiţi cu un premiu Thalberg, cuplul de producători Frank Marshall şi Kathleen Kennedy, actuala preşedintă a Lucasfilm, care s-au aflat în spatele majorităţii succeselor lui Steven Spielberg de după "Raiders of the Lost Ark'', notează AFP.Kathleen Kennedy a devenit prima femeie recompensată de AMPAS cu Thalberg Award. Foto: (c) Mario Anzuoni / ReutersCea de-a 10-a ediţie a galei Governors Awards a avut loc la 18 noiembrie în Los Angeles.Cicely Tyson, în vârstă de 93 de ani, s-a născut în Harlem şi şi-a început cariera lucrând ca model şi actriţă de teatru, jucând inclusiv în spectacole puse în scenă pe Broadway. După câteva roluri secundare în cinematografie şi televiziune, a devenit cunoscută graţie personajului Portia din filmul "The Heart Is A Lonely Hunter" (1968). Patru ani mai târziu, a fost nominalizată la Oscar pentru rolul principal din "Sounder". Printre alte interpretări remarcabile ale sale se numără cele din filmele "The River Niger", "Friend Green Tomatoes", "Diary of A Mad Black Woman", "The Help", "Alex Cross" şi "Last Flag Flying".