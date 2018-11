LIGA NAȚIUNILOR // liveTEXT de la 21:45 » Germania - Olanda, cu ultimul loc din play-off pus pe masă

21:40

Edi Iordănescu, antrenor liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, recunoaște că în trecut au existat discuții cu Gigi Becali pentru preluarea postului de antrenor."Venirea mea la FCSB a fost numai sub forma unor discuții amicale și chiar cu o nuanță de glumă la mijloc.Eu nu am respins din start ideea de a colabora cu nimeni. Nu am închis ușa în fața nimănui. ...