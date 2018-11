SUA amendează Societe Generale cu 1,34 miliarde de dolari

20:20

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, luni, la Podgorica, într-o conferinţă de presă, că tricolorii au nevoie de victorie în meciul de marţi, cu Muntenegru, pentru a-şi asigura locul al doilea în grupa din Liga Naţiunilor.''Orice joc este important, odată ce jucăm pentru naţionala României. După ultimele rezultate, mâine am avea nevoie de o victorie pentru ca să ne asigurăm locul 2. Depindem şi de un alt rezultat, dar eu sunt convins că dacă noi vom reuşi mâine să învingem aici ne vom putea îndeplini acest obiectiv şi să nu ajungem în urna a patra valorică la tragerea la sorţi (a preliminariilor EURO 2020, n. red.). Nu depinde totul de noi, dar vom face tot ce ne stă în putinţă să realizăm acest obiectiv'', a spus Contra.''Poate ne-am fi dorit să depindem de noi la ultimul meci, asta ar fi fost situaţia ideală. Nu s-a putut şi pentru că am făcut trei egaluri în această grupă şi cele două puncte (pierdute) din primul meci (0-0 cu Muntenegru) au făcut diferenţa până acum. Eu sunt mulţumit de parcursul pe care l-am avut până acum, iar dacă mâine vom reuşi un meci bun şi o victorie cred că parcursul nostru în această grupă a fost unul pozitiv şi cu speranţe ca la anul să avem încredere că ne vom califica la Campionatul European'', a subliniat selecţionerul.Contra a precizat că va efectua unele schimbări în formula de start faţă de partida cu Lituania (3-0), pentru a da prospeţime echipei: ''Avem jucători care au mici probleme medicale, mai avem un antrenament, vom vedea care va fi starea lor şi ceilalţi, care au avut avut meci acum două zile, vedem cum se recuperează. E clar că vom aduce câţiva jucători proaspeţi, pentru că avem nevoie de această prospeţime. Ne aşteptăm un meci extrem de greu, împotriva unei echipe pe care nu am învins-o decât în meci amical, în rest, în meciurile oficiale avem două rezultate de egalitate şi o înfrângere. E clar că e o echipă bine organizată, e o echipă agresivă în multe momente, de la mijloc în sus are jucători care joacă foarte bine pe contraatac, tehnici, rapizi. Suntem conştienţi că vom întâlni un adversar greu şi suntem pregătiţi să dăm tot ce avem mai bun ca să câştigăm''.Antrenorul naţionalei României a mai spus că adversara de marţi este una solidă, dar speră că tricolorii vor fi la fel de inspiraţi ca în partida de sâmbătă, cu Lituania: ''Muntenegru e o echipă foarte bine organizată pe fază defensivă, care pleacă foarte bine pe contraatac. Este unul dintre atuurile pe car ele are această echipă. Trebuie să evaluăm calităţile şi defectele fiecărei echipe. Vor fi momente în care vom fi nevoiţi să atacăm, pentru că e o echipă care se simte foarte confortabil când se apără în jumătatea proprie şi are spaţii să plece pe contraatac, vor fi momente când şi ei vor ataca şi va trebui să revenim foarte rapid în apărare şi să încercăm noi să plecăm pe contraatac. Va fi un meci pe contre şi sper ca noi să fim la fel de inspiraţi cum am fost la ultimul meci, cu Lituania''.Contra a subliniat că se gândeşte doar la meciul echipei României, nu şi la partida dintre Serbia şi Lituania, deoarece dacă tricolorii nu vor câştiga la Podgorica atunci nu au nicio şansă să ocupe primul loc. ''Mă gândesc doar la meciul nostru cu Muntenegru, cum să alcătuiesc primul unsprezece, cum am putea să-i surprindem în anumite momente, să câştigăm acest meci, iar ce se va întâmpla la meciul dintre Serbia şi Lituania vom vedea la sfârşitul celor 90 de minute. Important e să ne concentrăm noi la meciul nostru. Dacă noi nu vom câştiga mâine nu vom avea şanse să terminăm pe locul întâi''.Referitor la calculele legate de poziţionarea României într-o urnă valorică superioară la tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2020, Contra a menţionat că şanse de calificare vor exista indiferent dacă echipa noastră se va afla în urna a treia sau a patra: ''Şanse sunt întotdeauna, indiferent dacă suntem în urna a treia sau a patra (la tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2020). Depinde şi de norocul pe care îl vom avea la tragerea la sorţi. Sunt echipe şi în urna a doua valorică mai accesibile decât altele. Întotdeauna, la tragerea la sorţi pot fi echipe care îţi dau speranţe că poţi să câştigi împotriva lor. Să terminăm meciul de mâine seară şi să vedem unde ne situăm, vom face calcule, vom vedea. Deocamdată avem meciul de mâine seară şi trebuie să ne concentrăm pe el''.Contra a caracterizat Liga Naţiunilor, competiţie aflată la prima sa ediţie, ca fiind o competiţie ''complicată'', exprimându-şi speranţa că pe viitor sistemul de desfăşurare va fi îmbunătăţit.''Este o competiţie oficială, este o competiţie destul de complicată, indiferent dacă câştigi grupa, mai ai două meciuri, o semifinală şi o finală şi abia apoi ajungi la un Campionat European. Nu e foarte uşoară această competiţie. Sunt destul de complicate toate calculele care se fac pentru anul 2020. Poate pe viitor această Ligă a Naţiunilor se va îmbunătăţi din multe puncte de vedere'', a afirmat Contra.Naţionala României întâlneşte marţi, de la ora 21,45 (ora României), echipa Muntenegrului, la Podgorica, în ultimul său meci din Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor. De la aceeaşi oră are loc şi partida Serbia - Lituania, la Belgrad. România are nevoie de o victorie sau egal pentru a-şi asigura locul secund în grupă, iar dacă va câştiga şi Serbia va face cel mult egal România va termina pe prima poziţie. Câştigătoarea grupei va promova în al doilea eşalon valoric şi va merge la un baraj pentru calificarea la EURO 2020. În cazul în care Serbia va câştiga grupa, dar va obţine calificarea în urma preliminariilor EURO 2020, echipa de pe locul secund îi va lua locul la barajul pentru Campionatul European de peste doi ani. AGERPRES (A, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)