DOCUMENTAR: 20 de ani de la primele misiuni pentru crearea Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS)

20:30

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că modificările operate la nivelul Cabinetului au fost făcute pentru că "întotdeauna este loc de mai bine", iar Executivul trebuie să răspundă "unor provocări noi", legate atât de activitatea guvernamentală, cât şi de preluarea Preşedinţiei Consiliului UE la 1 ianuarie 2019."Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - am propus revenirea unui fost ministru în echipa guvernamentală, este vorba despre domnul Ilan Laufer. Ministerul Apărării Naţionale - după cum ştiţi, Mihai Fifor şi-a dat demisia şi se va ocupa de departamentele din cadrul partidului. În această situaţie vreau să-i mulţumesc domnului Mihai Fifor pentru activitatea sa, lasă un minister la cheie, iar la acest minister l-am propus pe Gabriel Leş, care a mai avut funcţia de ministru al Apărării Naţionale", a informat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.Ea a precizat că la Ministerul Transporturilor a propus-o pe Lia Olguţa Vasilescu. "Am văzut că are capacitatea de a duce la bun sfârşit proiecte majore pentru România, mă refer la Legea salarizării, Legea pensiilor. Această capacitate, dublată de experienţa în domeniul administraţiei, cred că o face pe doamna Lia Olguţa Vasilescu un candidat foarte bun pentru acest portofoliu. Sperăm ca succesul pe care l-a avut în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale să fie reflectat şi în cadrul Ministerului Transporturilor. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale este un minister care a rămas vacant în urma numirii doamnei Olguţa Vasilescu la Ministerul Transporturilor. Am propus pentru acest minister pe Marius Budăi. Acesta este şeful Comisiei pentru buget-finanţe şi bănci, iar acest lucru este dublat şi de experienţa pe care o are în domeniul social. A fost director executiv la Casa de Pensii Botoşani şi, de asemenea, director al Agenţiei judeţene pentru prestaţii sociale Botoşani", a menţionat prim-ministrul.Potrivit Vioricăi Dăncilă, la Ministerul Economiei era nevoie de o persoană cu autoritate. "La Ministerul Economiei nominalizarea este Nicolae Bădălău. Am considerat că este nevoie de o persoană cu autoritate, pentru a accelera activitatea în acest domeniu deosebit de important", a afirmat ea.Premierul a adăugat că la Ministerul Comunicaţiilor a fost propus un om cu experienţă - Alexandru Petrescu. "Alexandru Petrescu este fost ministru în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Cred că experienţa pe care o are îl ajută să dea un răspuns pozitiv provocărilor în cadrul acestui minister", a spus Dăncilă."Ministerul Culturii şi Identităţii - profesor universitar Daniel Breaz. Chiar dacă prin natura sa cultura are conotaţii artistice, cred că avem nevoie de rigurozitatea matematică a domnului profesor care să mişte lucrurile în bine în cadrul acestui minister. Ministerul Tineretului şi Sportului - în opinia mea, experienţa în domeniul educaţiei, dar şi al sportului, îl recomandă pe deplin pe domnul Bogdan Matei", a transmis Viorica Dăncilă.Ea şi-a exprimat speranţa ca următoarea echipă guvernamentală să fie o una care să aducă plusvaloare."Acestea sunt cele opt modificări în cadrul echipei guvernamentale, sper ca următoarea echipă guvernamentală să fie o echipă care să aducă plusvaloare. Vreau să menţionez încă un lucru, vreau să mulţumesc tuturor colegilor cu care am lucrat în echipa guvernamentală. A fost echipă guvernamentală implicată şi am văzut acest lucru prin rezultatele obţinute, prin creşterea economică de 4,3% în trimestrul III al anului 2018 faţă de anul trecut", a susţinut Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)