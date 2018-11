Atac armat la un spital din Chicago. Trei persoane au murit, printre care şi un poliţist

23:00

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MARTI 20 NOIEMBRIE 2018 ; astazi are loc un tranzit astral demn de a fi mentionat – Marte, planeta actiunii, energiei, impulsurilor, recent instalat in visatorul Pesti pana la finele anului, este in cuadratura cu norocosul Jupiter revenit Citește mai departe...