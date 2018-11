Continuă protestele anti-FCSB! Încă o revoltă a fanilor lui FC Argeș împotriva echipei lui Dică: "Afară din Trivale!"

22:40

Ianis Hagi (20 de ani) a debutat în prima reprezentativă a României în victoria cu Lituania, scor 3-0. Ciprian Marica consideră că mijlocașul Viitorului are un potențial imens. "Ianis Hagi mai are de crescut. Joacă şi cu stângul şi cu dreptul, are calitate, execuţii, poate fizic ar putea fi mai stabil pe picioare, dar asta vine cu vârsta.Nici eu la 20 de ani nu eram foarte bine închegat. ...