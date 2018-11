Canotaj: Ciprian Tudosă şi Marius Cozmiuc au produs cea mai mare surpriză în 2018, la masculin

09:20

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Osama bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan în mai 2011, ar fi trebuit prins mult mai devreme, atacându-şi precedesorii şi Pakistanul, relatează AFP."Bineînţeles că ar fi trebuit să îl prindem pe Osama bin Laden mult mai devreme", a scris pe Twitter preşedintele american, făcând referire la liderul reţelei teroriste Al-Qaida şi instigator al atentatelor de la 11 septembrie 2001.Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!.. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018"I-am menţionat numele în cartea mea chiar înainte de atacul asupra World Trade Center", a adăugat el, denunţând în special atitudinea predecesorului său democrat Bill Clinton."Am plătit miliarde de dolari Pakistanului, iar ei nu ne-au spus niciodată că el trăia acolo", a continuat el, la o zi după declaraţii similare la Fox News, unde a spus că "toată lumea din Pakistan ştia" că liderul Al-Qaida trăia pe teritoriu pakistanez, lucru pe care Islamabadul l-a negat mereu. ....We no longer pay Pakistan the $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That’s ENDING! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018În acest interviu, Trump a apărat de asemenea anularea ajutorului pentru Pakistan, deoarece această ţară nu face, în opinia sa, nimic pentru America.Încă de la începutul lunii ianuarie preşedintele american a acuzat de minciună şi duplicitate Pakistanul, care s-a alăturat în 2001 Statelor Unite în războiul lor împotriva terorismului.Premierul pakistanez Imran Khan a denunţat luni cu vehemenţă acest nou atac al lui Donald Trump."Acest război a făcut 75.000 de victime în Pakistan şi a cauzat pierderi de 123 de miliarde de dolari pentru economia" naţională, a scris el într-o serie de postări pe Twitter. "Acest război a avut un impact dramatic asupra vieţii pakistanezilor de rând", a insistat el, calificând drept 'minusculă' suma de 20 de miliarde de dolari primită, potrivit lui, de la SUA.Robert O'Neill, fost membru al unităţii de elită Navy Seals care afirmă că este cel care l-a ucis pe Osama bin Laden, i-a răspuns preşedintelui american."Misiunea de prindere a lui Bin Laden a fost un efort depus de două partide (republican şi democrat). Cu toţii ne-am dorit să ajungem acolo cât mai repede posibil", a scris el pe Twitter. Robert O'Neill s-a lansat de atunci într-o carieră în securitate şi este intervievat cu regularitate la postul de televiziune Fox News.James Clapper, fost director al serviciilor de informaţii american (DNI), a reacţionat puternic la CNN faţă de afirmaţiile lui Trump. "Este o adevărată palmă dată comunităţii de informaţii, care a fost responsabilă de căutarea lui Osama bin Laden, şi cred că asta reflectă necunoaşterea sa a tot ce a fost nevoie" pentru a ajunge la localizarea şi eliminarea liderului jihadist, a scris el.Şi fostul director al CIA John Brennan i s-a adresat direct lui Trump pe Twitter. "Ne reamintiţi mereu cât superficial şi lipsit de onestitate sunteţi în atât de multe domenii, iar acesta este motivul pentru care trăim vremuri atât de periculoase", a scris Brennan pe reţeaua de socializare.După luni de anchetă şi de monitorizare, în primăvara lui 2011 preşedintele american Barack Obama a dat undă verde pentru operaţiunea 'Geronimo', care a dus la eliminarea inamicului public numărul unu al SUA în vila sa luxoasă din Abbottabad, un oraş garnizoană liniştit situat la 80 de kilometri de capitala pakistaneză Islamabad.Bin Laden s-a făcut dispărut în 2001 în munţii Tora Bora, în estul Afganistanului. Numeroşi analişti îl credeau ascuns în zone tribale din vestul Pakistanului, la frontiera cu Afganistanul. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Anda Badea)