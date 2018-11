VIDEO/ Elena Gheorghe a schimbat foaia și nu-și mai răsfață copiii cu multe cadouri. „Timpul nostru este cadoul lor”

11:30

Electric Castle 2019 va aduce în România trupe celebre ale momentului. Thirty Seconds to Mars, Florence + The Machine și Bring Me The Horizon sunt capul de afiș al festivalului care are loc pe domeniul de la Bonțida, în perioada 17 – 21 iulie 2019. Printre artiștii care vor concerta la Electric Castle 2019 se […] Post-ul Electric Castle 2019. Concerte Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me The Horizon, în România apare prima dată în Libertatea.ro.