Kremlinul acuză senatori din SUA de încercarea de a se amesteca în alegerea preşedintelui Interpol

Cea de-a şaptea ediţie a Festivalului de Psihanaliza şi Film - "Fantomele prezentului" - se va desfăşura de joi până duminică, la Cinema Muzeul Ţăranului.Evenimentul conţine filme de ficţiune, documentare, scurtmetraje, dar şi cine-concerte şi un spectacol-lectură, iar selecţia este realizată de criticul de cinema Irina Margareta Nistor.Potrivit sursei citate, fiecare vizionare este însoţită de o sesiune de comentarii şi interpretări în cheie psy, susţinută de un psihanalist sau un psiholog reputat, care, în dialog cu publicul, desluşeşte încrengăturile psihanalitice pe care temele cinematografice le aduc cu sine, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.Deschiderea oficială a festivalului va avea loc joi, de la ora 19,30, cu pelicula "Un pas în urma serafimilor", în regia lui Daniel Sandu. La finalul vizionării, filmul va fi psihanalizat, în prezenţa publicului, de Andrea Sabbadini (Marea Britanie), în prezenţa regizorului Daniel Sandu şi a echipei care a lucrat la peliculă.Tot în prima zi a festivalului, de la ora 17,00, va avea loc cine-concertul "Shiraz - A Romance of India", proiecţie de film mut cu sound-design live şi o introducere din Salman Rushdie.Vineri, începând cu ora 17,00, va fi prezentat cine-concertul "Căruţa Fantomă", proiecţie de film mut cu sound-design live, eveniment dedicat aniversării a 100 de ani de la naşterea regizorului Ingmar Bergman. De la ora 19,30, va fi proiectat filmul "Regele Mihai al României - despre viaţă", în regia lui John Florescu, urmat de psihanaliza realizată de Daniela Şerban Păduraru. De la ora 20,30, are loc proiecţia "Shoplifters" / "O afacere de familie", regia Hirokazu Koreeda.Cea de-a treia zi a festivalului debutează, la ora 11,00, cu proiecţia pentru copii "Whelly: Voios şi iute", în regia lui Yusy Kru, psihanalizat de Laura Manu (Marea Britanie).De la ora 13,00, va avea loc proiecţia specială "7+1 scurtmetraje româneşti", în cadrul căreia vor putea fi văzute filmele "Cadoul de Crăciun" - regia Bogdan Mureşan, "Cu unul în plus" - regia Valeriu Andriuţă, "Suntem însărcinaţi" - regia Răzvan Mihai Badea, "Un alt drum" - regia Andrei Robert Popa, "Linişte" - regia Alex Iureş, "Michelangelo" - regia Anghel Damian, "Must Love Kubrick" - regia Alma Andreescu, "The little truth" - regia Ştefan Mandachi. Peliculele vor fi psihanalizate de Andreea Chiţu şi Elisabetta Marchiori (Italia) în prezenţa echipelor.Programul zilei conţine, de asemenea, proiecţia filmelor "Woman at war" - regia Benedikt Erlingsson, "Singura mea poveste" / "My Only Story" - regia Nicholas Dimăncescu, documentar proiectat în premieră absolută, şi Andrei-Nicolae Teodorescu, "The Eyes of Orson Welles" - regia Mark Cousins, documentar în premieră absolută în România.În ultima zi a festivalului, copiii vor putea urmări, de la ora 11,00, filmul "The Grinch, regia Yarrow Cheney şi Scott Mosier, urmat, de la ora 13,00, de proiecţia pentru adolescenţi "Cei mai duri din curtea şcolii", regia Christian Lo.De la ora 16,00 va putea fi urmărit în premieră absolută "Păpuşa de sunete: schiţă de portret France Gall", spectacol-lectură cu proiecţii video şi muzică live cu actriţa Laura Vasiliu şi Irina Margareta Nistor. Invitat special este Ileana Popovici. De la ora 18,00 are loc proiecţia filmului "Secretul fericirii", în regia lui Vlad Zamfirescu.Proiecţia în avanpremieră a filmului "Apostolul Bologa", regia Dominic Dembinski, peliculă psihanalizată de dr. Cristian Andrei, în prezenţa regizorului şi a echipei filmului, va încheia cea de-a şaptea ediţie a Festivalului de Psihanaliza şi Film. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)