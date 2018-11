Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite promit un ajutor comun de 500 de milioane de dolari pentru Yemen

14:00

Cezar Florin Ouatu, cunoscut şi ca Cezar "The Voice", revine pe scena Filarmonicii de Stat Arad, cu cel mai nou proiect pop-opera, a anunţat, marţi, managerul instituţiei, Doru Orban.Potrivit sursei citate, programul concertului include interpretări unice ale unora dintre cele mai frumoase capodopere muzicale, coloane sonore din filme celebre, arii, canţonete şi cântece de dragoste, care vor fi ascultate în premieră la Arad."Alături de Cezar Florin Ouatu şi orchestra simfonică a Filarmonicii arădene, aflată sub bagheta dirijorului Daniel Manasi, pe afişul concertului ce va avea loc joi seară, cu începere de la ora 19.00, în sala de concerte a Palatului Cultural din Arad, mai figurează, în calitate de invitată, naista Claudia Diaconu Iordache", a precizat managerul Doru Orban.Acesta a adăugat că evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad şi al Centrului Municipal de Cultură Arad, fiind dedicat Sărbătorii Centenarului Marii Uniri.În vârstă de 38 de ani, Cezar Florin Ouatu a absolvit Liceul de Muzică "Carmen Sylva" din Ploieşti, iar în 2004 a absolvit cu notă maximă secţia de canto clasic a Conservatorului "Giuseppe Verdi" din Milano, sub îndrumarea profesoarei Margaret Hayward.A cântat la opere prestigioase precum cele din Lausanne, Barcelona, Potsdam sau pe marile scene pop, cum ar fi Wembley Arena, Eurovision Malmo, Romexpo, alături de artişti de talie mondială, precum Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Gheorghe Zamfir sau Bonnie Tyler.În decembrie 2012, a abordat stilul muzical pop-opera, care combină opera cu genul muzical pop.Are o discografie vastă, care include de la oratorii, opere, până la "The Voice of Love", primul album pop-opera din România.În anul 2013, a reprezentat România la Concursul Muzical Eurovision organizat la Malmo, Suedia, cu piesa "It's My Life" a compozitorului originar din Arad, Cristian Faur, clasându-se în marea finală a concursului pe locul 13. AGERPRES /(AS,A - autor: Ioan Weisl; editor: Diana Dumitru, editor online: Andreea Lãzãroiu)