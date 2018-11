Iohannis îi refuză pe Olguța Vasilescu și Ilan Laufer pentru funcțiile de miniștri

11:01

"România se pregăteşte să preia la 1 Ianuarie preşedintia semestriala Consiliului Uniunii Europene / Doamna Viorica Dancila si “Echipa” guvernamentala a Dlui Liviu Dragnea vor reprezenta Romania timp de 6 luni in toate procesele de coordonare a activitatii europene ( BREXIT, viitorul buget al UE, migratia , piata europeana a muncii, armata europeana, securitatea energetica, schimbarile climatice samd ) - in plus va gestiona si perioada de alegeri pentru Parlamentul European si o noua Comisie !!!! Preocuparea principala a Partidului ProRomania va fi in aceste 6 luni in directia sprijinirii pozitiilor si intereselor nationale ale Romaniei pe plan european / cu resurse umane , initiative si proiecte concrete si suport politic / Echipa ProRomania considera ca sunt cativa ( foarte putini din pacate) romani - ministrii Teodor Melescanu si George Ciamba , comisarul european Corina Cretu sau ambasadorul nostru la UE Luminita Odobescu - capabili sa “repare” si sa salveze imaginea tarii noastre in fata gravelor prejudicii cauzate de incultura, incompetenta si impostura Premierului si a restului evhipei guvernamentale. Cred ca este datoria ProRomania dar si a celorlalte forte politice , a Presedintelui si a institutiilor Statului ca , timp de 6 luni, sa puna impreuna toate resursele pozitive disponibile pentru a salva pozitiq si imaginea Romaniei in Europa / nu trebuie sa asiatam cinic si egoist la dezastrul produs de Echipa “Dancila - Dragnea” ; in final rusinea lor se va reflecta asupra intregii tari iar nota de plata o vom platii cu totii". Articolul integral pe REALITATEA.NET