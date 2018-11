Delia, surpriză de zile mari la „Acadelia”! N&D s-a reunit din nou și a ridicat Sala Palatului în picioare

08:10

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc pe o stradă din centrul oraşului american Denver, anchetatorii aflându-se pe urmele suspectului, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei, relatează Reuters. Supraviețuitorii au fost inițial declarați în stare critică, dar poliția a transmis mai târziu […]