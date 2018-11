"Eram închis într-o cameră fără geamuri, era groaznic!" » Povestea incredibilă a managerului de la Rapid, arestat în SUA: își îngropa banii în curtea casei!

11:40

Transferul lui Nicolae Stanciu de la FC Vaslui la FCSB din 2013 a fost rememorat de impresarul Florin Manea în această dimineață, la emisiunea GSP LIVE. Acesta l-a impresariat pe mijlocaș în perioada în care evolua la FC Vaslui. "Porumboiu avea nevoie de bani, dar eu am vorbit și cu domnul Becali. Am primit oferta de la Steaua și am mers la Nicușor:«Uite, avem ofertă de la Steaua și de la Spartak Moscova, dar trebuie să mai așteptăm. ...