Fotbal: Tim Cahill a disputat ultimul său meci pentru selecţionata Australiei

Riscul unei recesiuni tehnice în România, în a doua parte a anului viitor sau în 2020, este unul foarte mare, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, Dan Bucşa, economist-şef pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul UniCredit Bank Londra."Riscul unei recesiuni tehnice în România, în a doua parte a anului viitor sau în 2020, este unul foarte mare, recesiune tehnică însemnând două trimestre consecutive de reducere a PIB. Dacă Europa va creşte cu 1%, probabil că vom evita recesiunea. Dacă, însă, va creşte cu mai puţin de 1%, atunci sunt şanse mari să fie o recesiune. Prognozele noastre arată o încetinire a economiei în 2020 undeva foarte aproape de 2%. De ce? Pentru că, o dată, contribuţia consumului nu mai poate să fie la fel de mare, în al doilea rând contribuţia stocurilor ar trebuie să înceteze la un moment dat, în al treilea rând investiţiile probabil se vor reduce, iar în al patrulea rând nu vedem cum vor creşte exporturile nete deşi se va da în folosinţă o fabrică destul de mare de electrocasnice, la sfârşitul anului 2019. De asemenea, industria auto s-ar putea să performeze mult mai prost. Suntem la finalul unui ciclu de cumpărări de automobile în Europa, dar poate fi stimulat prin scheme de tipul "Rabla"", a spus Bucşa.Conform estimărilor UniCredit Bank, România va avea în acest an o creştere economică mai mică de 4%."În cazul României, consumul este de înţeles de ce a crescut. În schimb, contribuţia stocurilor este inexplicabilă din punctul nostru de vedere. În mod normal, după o asemenea contribuţie a stocurilor, INS ar trebuie să dea un comunicat şi să explice ce se întâmplă. Aşa se procedează în toate ţările în momentul în care ceva surprinde foarte tare, iar institutele de statistică explică. Cu siguranţă contribuţie foarte mare de la agricultură. Întrebarea mea este: care a fost efectul gripei porcine, în condiţiile în care zootehnia reprezintă o treime din agricultură?... A crescut atât de mult producţia de cereale încât să anihileze efectul negativ al gripei porcine? Nu cred, pentru că, dacă vă uitaţi la prognoze, grâul este cam la fel ca anul trecut, porumbul ar fi ceva mai sus, cartofii sunt mai jos. Din ce creşte agricultura României? Personal, cred că România va performa în acest an mai puţin de 4%. Şi mai am un argument în acest sens: decelerarea puternică din construcţii. România e prima ţară din regiune unde ciclul în construcţii s-a întors deja. După care, industria şi comerţul cu amănuntul au încetinit vizibil faţă de anii trecuţi. Deci, de unde vom avea o creştere de 4%?", a afirmat economistul şef pentru Europa Centrală şi de Est al UniCredit Bank Londra.Acesta a menţionat că, până în 2020, SUA vor intra în recesiune tehnică şi, probabil, că "aceasta se va răsfrânge asupra economiei globale, în general, şi fireşte vom fi şi noi afectaţi"."Noi credem că, până în 2020, Statele Unite vor intra în recesiune tehnică şi, probabil, că aceasta se va răsfrânge asupra economiei globale, în general, şi fireşte vom fi şi noi afectaţi. Sper să nu mai avem iluzia din 2008 că suntem o insulă de stabilitate, adică toată lumea cade în jurul nostru şi la noi va fi soare. La noi, în regiune, în afara Turciei şi Ucrainei, cel mai mare risc este în România, de departe, iar în Ungaria într-o oarecare măsură în ceea ce priveşte dobânzile pe termen lung. E normal ca în a doua parte a ciclului economic să vedem consumul contribuind mai puţin la creştere. În schimb, investiţiile încep să contribuie mai mult. În acest moment, doar două ţări în care investiţiile scad în acest an, şi anume România şi Turcia, care este deja într-o recesiune. Anul 2019 aduce din nou o lipsă de investiţii în România. Nu credem că se va schimba politica de investiţii în niciun fel. Pe de altă parte, investiţiile încep să crească în ţări care încep să ia acum fonduri europene: Polonia, Bulgaria şi Croaţia. Noi credem că, per total, regiunea noastră va merge mai bine din punct economic şi financiar faţă decât celelalte regiuni emergente. La începutul fiecărui an avem o conferinţă cu investitorii şi în fiecare an aceştia spun că regiunea noastră este cea mai plictisitoare. De cinci la rând, regiunea noastră a performat cel mai bine. Probabil că se va întâmpla acelaşi lucru şi în 2019", a afirmat Dan Bucşa.Oficialul a susţinut că România este singura ţară din Uniunea Europeană care are ieşiri de capital stabile. "Cu alte cuvinte, intrările de fonduri europene şi investiţiile străine directe nu acoperă deficitul contului curent. Deficitul nostru comercial este mult mare decât se ştie, noroc că românii din străinătate trimit bani. România trebuie să atragă surse de capital speculativ dacă nu are fluxuri de capital stabile. Cum faci asta? Cu dobânzi mai mari. Ştiu că nu vă gândiţi la faptul că atragerea fondurilor europene are un impact asupra costului creditului dumneavoastră, dar are un impact direct. Faptul că nu atragem fonduri europene, înseamnă dobânzi mai mari la lei", a declarat reprezentantul UniCredit Bank Londra.