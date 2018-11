Marș de solidaritate pentru Violeta Senchiu, românca arsă de vie de concubin în Italia

15:20

Cântăreața Loredana Groza și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre mariajul pe care îl are cu Andrei Boncea. Loredana Groza este căsătorită cu Andrei Boncea din anul 1998. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Elena. Artista a acordat un interviu pentru revista OK magazine, în care a detaliat care este relația cu cel […] Post-ul Loredana Groza n-a mai spus asta niciodată despre mariajul ei. „Eu știu ce am acasă. N-avem nevoie de confirmările lumii” apare prima dată în Libertatea.ro.