Şefa Asociaţiei “Înghite sau Scuipă”, mesaj pentru Dragnea după remaniere: 2g2bt !

2g2bt ! eshti kul boshorogule! ciumeg bengos!!!!! Ilan Laughter la dezvoltare! <3 <3 <3 e cel mai bun iam cytit pictorialele din click puteai sal puy shi la kultura itzy aducea likeuri teai prins? nashpa k nu are q cine sashi fak treaba. K Ekaterina :3 ? am o refelatzie scoate luzari defectzi din gvn! L dal-e eject!!!!! badalau are de invatzat pt bac trimit-el akas. ce cauta Hammurabi la tineret o.O ? uats rong uiz u? sunt imagini care ne pot afekta emotzional. krudutza la interne plz!! pupici...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul