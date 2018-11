Postul Crăciunului din 2018. Rețete de post care pot fi pregătite pentru

16:50

Kristin Davis, interpreta rolului Charlotte din serialul de mare succes „Sex and the City", a vorbit despre problemele sale cu alcoolul. Actrița americană Kristin Davis, Charlotte din serialul „Sex and the City", a mărturisit că actoria i-a salvat viața. Vedeta a afirmat că a avut mari probleme cu alcoolul în tinerețe.