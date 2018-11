Atentat sinucigaş într-o zonă aglomerată, sunt cel puţin 40 de morţi şi 60 de răniţi

17:20

De la o vreme ai inceput sa remarci ca partenera ta a inceput sa petreaca tot mai mult timp in fata oglinzii sau ii trebuie cel putin o ora pana sa aleaga in ce se imbraca. In plus, nu mai faceti dragoste asa de des, iar fiecare cuvant pe care i-l spui este interpretat. Citește mai departe...