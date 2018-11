Rugby: S-au stabilit semifinalele Cupei României 2018

16:30

Trimisul special al AGERPRES, Mariana Nica, transmite: Grupul Enel va investi în total, în România, în perioada 2019 - 2021, suma de 450 de milioane de euro, planul de investiţii pe zona de distribuţie fiind redus cu circa 250 de milioane de euro din cauza cadrului de reglementare nefavorabil, însă va fi majorat pe segmentul de furnizare, a declarat, marţi, directorul financiar, Alberto de Paoli, într-o conferinţă de presă.Anul trecut, Enel a anunţat că va investi în zona de distribuţie 565 milioane euro pe piaţa din România, în intervalul 2018 - 2020."În planul curent am alocat pe partea de investiţii circa 450 de milioane de euro. Nu avem prevăzute investiţii în sectorul regenerabilelor, nu vedem dezvoltări în acest segment în România acum. Avem aproximativ 300 de milioane de euro în distribuţie şi aproximativ 100 de milioane de euro în segmentul de furnizare. După cum ştiţi, potrivit noilor principii contabile, costurile de achiziţie de clienţi sunt considerate cheltuieli de investiţii de capital. Ca să vă răspund şi pe partea de distribuţie, am arătat foarte clar că noi credem că noile reglementări nu susţin investiţiile şi nici dezvoltarea digitalizării reţelelor. Vom avea investiţiile la nivelul minim cerut de noile reglementări. Pe partea de distribuţie, vom avea investiţiile la nivelul minim cerut de noile reglementări. Aceasta înseamnă că, faţă de planul anterior, prevedem investiţii mai mici cu circa 250 de milioane de euro, aproape la jumătate faţă de cât am prevăzut anterior", a spus directorul financiar Enel Group.În luna septembrie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a decis ca rata reglementată de rentabilitate (RRR) a distribuitorilor de energie electrică să scadă la 5,66% de la 1 ianuarie 2019, de la 7,7% în prezent.În context, Francesco Starace a declarat că în România pe partea de investiţii nu este vorba de un angajament faţă de ţară, ci de o estimare, care depinde de profitabilitatea investiţiilor care pot fi realizate în acea ţară.Întrebat dacă ia în considerare să vândă afacerea în România sau să o listeze pe Bursa de Valori de la Bucureşti, Starace a răspuns că nu există intenţia de a lista companiile la bursă, iar în privinţa vânzărilor că "oricare activ din compania noastră poate fi de vânzare, dacă preţul este corect"."Nu avem un proiect de listare a companiilor. Cât despre vânzare, oricare activ din compania noastră poate fi de vânzare, dacă preţul este corect şi dacă noi considerăm că ne-am îndeplinit misiunea acolo, ceea ce în România probabil că nu este cazul acum. Aţi văzut că am început în România un proiect de investiţii pe partea de mobilitate electrică; credem că mai este loc de creare de valoare în România. Nu ne gândim la o vânzare", a spus şeful Enel.Întrebat până când consideră că vor mai fi funcţionale centralele electrice pe bază de cărbune, Starace a subliniat că în contextul în care Europa nu va mai avea centrale pe cărbune la orizontul anilor 2040-2050, probabil vor fi în funcţiune 1-2 centrale."Se întâmplă să avem multe discuţii despre cărbune în Europa. Eu sunt şi preşedintele Eurelectric, astfel că am o vizibilitate şi asupra membrilor organizaţiei. Există un acord destul de extins în Europa asupra faptului că nu vom mai avea cărbune, la orizontul anilor 2040 - 2050. Unele ţări au renunţat deja la cărbune, altele derulează planuri de eliminare treptată, unele încă mizează pe cărbune şi mă refer, de exemplu, la Polonia. La nivel european, ne uităm la un sistem energetic care probabil în 2050 va fi în cea mai mare parte fără cărbune. Poate vor mai exista 1-2 centrale în funcţiune. Ceea ce este important astăzi este că nu sunt planificate capacităţi noi pe cărbune. Când te uiţi la portofoliul actual, se vede că toate centralele pe cărbune îşi vor epuiza durata de viaţă utilă în următorii câţiva ani. Toate vor ajunge în mod natural la sfârşitul duratei de viaţă", a explicat directorul general al Enel.Europa are drept ţintă ca, în anul 2030, 32% din toată energia consumată să provină din surse regenerabile, astfel că în 2050 ar trebui ca ţările europene să ajungă la "carbon-zero emissions", target asumat de industria electrică din Europa. În acelaşi an, ar trebui ca, în cel mai pesimist scenariu, 30% din transport să folosească electricitate, în loc de combustibili.Grupul italian de utilităţi Enel a anunţat marţi că va investi la nivel global 27,5 miliarde de euro în următorii trei ani, în creştere cu 12% faţă de perioada anterioară, iar aproximativ 42% din sumă va merge către zona resurselor regenerabile, conform strategiei 2019-2021, prezentată marţi de oficialii grupului în cadrul evenimentului Capital Markets Day.Dintr-un total de circa 16,5 miliarde de euro alocaţi pentru dezvoltarea activelor, aproximativ 10,6 miliarde de euro vor fi investiţi în surse regenerabile de energie, noul motor de creştere al Grupului. În următorii trei ani, Enel îşi va consolida poziţia pe pieţele unde are o prezenţă integrată, respectiv Italia, Spania, Chile şi Brazilia.Conform planului de afaceri pentru următorii trei ani, 42% din investiţii vor fi dedicate resurselor regenerabile, 40% vor fi investite în reţele, 5% în afacerile cu amănuntul, 4% pentru dezvoltarea Enel X, iar 9% se vor orienta către zona de energie termică.Enel este o companie energetică multinaţională, concentrându-se în special în Europa şi America Latină.În acest nou plan strategic, Enel a confirmat majoritatea obiectivelor financiare incluse în planul precedent, dar a majorat cu circa 14% estimările privind dividendul minim pe acţiune ce va fi vărsat anul viitor, până la 0,32 euro. Dividendul minim pe acţiune va creşte cu 9%, de la 0,28 euro în 2018, la 0,36% în 2021.Grupul Enel estimează pentru 2019 un profit net de aproximativ 4,8 miliarde de euro, în creştere cu 17% faţă de 2018, de 5,4 miliarde de euro în 2020 şi de 5,6 miliarde de euro în 2021, ceea ce înseamnă o creştere medie agregată cu 9% pentru perioada 2018 - 2021.Conform strategiei, veniturile operaţionale (EBITDA) ale Grupului vor înregistra un avans de 7,4% în 2019, până la 17,4 miliarde de euro, de la 16,2 miliarde euro anul acesta. Pentru perioada 2018 - 2021, este estimată o creştere cu 6% a EBITDA, la 18,5 miliarde de euro în 2020 şi 19,4 miliarde de euro în 2021.Grupul Enel activează în peste 35 de ţări de pe patru continente, are o capacitate instalată netă de circa 90 GW, generează electricitate şi gaz printr-o reţea ce acoperă circa 1,9 milioane kilometri. Cu cei 61 de milioane de consumatori în toată lumea, Enel deţine cea mai mare bază de clienţi comparativ cu societăţile europene din acest sector şi este printre cele mai mari companii de electricitate de pe continent în ceea ce priveşte capacitatea instalată şi EBITDA raportat.Prezentă pe piaţa din România din 2005, Enel are peste 3.100 de angajaţi în România şi oferă servicii unui număr de 3 milioane de clienţi.În România, Enel deţine 78% la E-Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia, 51% la E-Distribuţie Banat, E-Distribuţie Dobrogea şi Enel Energie şi 100% din acţiunile Enel România. Companiile de distribuţie gestionează o reţea de circa 128.000 de kilometri, ce distribuie peste 15 TWh pe an (cu o cotă de piaţă de circa 33%). Companiile de furnizare cu circa 3 milioane de clienţi, având în ofertă atât electricitate cât şi gaze naturale. AGERPRES/(A - editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)