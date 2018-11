Ambasadoarea Franţei: Violenţa în familie nu este doar un subiect socio-medical, este o chestiune politică

18:20

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, spune că perioada în care s-a aflat la conducerea ministerului de resort a fost una ''frumoasă, intensă şi extrem de solicitantă''.''Am fost la conducerea MTS timp de aproape 10 luni, a fost o perioadă frumoasă, intensă şi extrem de solicitantă. Am fost în mijlocul a două lumi interesante. Am avut un contact strâns cu tineretul din România şi cu problemele şi activităţile tinerilor, pe care am încercat să-i sprijin mereu şi să le fiu aproape, pentru că fac parte din mijlocul lor. Am fost cucerită şi de lumea sportului, am trăit pe viu emoţiile unor mari competiţii, am asistat la bucuria învingătorilor şi am îmbrăţişat sportivi în lacrimi. Am cunoscut îndeaproape frumuseţea sportului, am cunoscut mari campioni şi antrenori şi am încercat mereu să-i înţeleg şi să le fiu aproape. Am făcut un bilanţ al activităţii mele, l-am prezentat de curând public şi n-aş vrea să revin acum asupra acestuia. Este printre marile mele mulţumiri şi sunt mândră că ministerul pe care îl părăsesc este cel mai avansat în ceea ce priveşte procesul de descentralizare, una dintre priorităţile programului nostru de guvernare şi, totodată, cea mai mare reformă a acestui minister'', spune Ioana Bran într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a MTS la încheierea mandatului.Ea precizează că înlocuirea sa a fost o decizie politică a partidului din care face parte şi că îşi va continua activitatea politică în calitate de parlamentar, în Camera Deputaţilor.''(...) Înlocuirea mea este o decizie politică a partidului de guvernământ din care fac parte şi îmi voi desfăşura mai departe activitatea în banca de la Palatul Parlamentului, pentru a îmi continua mandatul de deputat PSD. Mulţumesc pentru încrederea ce mi-a fost acordată şi mulţumesc, de asemenea, pentru susţinerea pe care am primit-o din partea colegilor de la Satu Mare. Îi asigur pe toţi că rămân acelaşi om de echipă, onest, ca şi până acum şi doresc să-i transmit mult succes şi colegului meu de organizaţie, noul ministru al apărării, Gabriel Leş, dar şi noului ministru al tineretului şi sportului, pe care îl asigur de tot suportul şi de deschiderea mea. Vreau în final să mulţumesc celor din echipa cu care am lucrat, nişte oameni formidabili, care la rândul lor mi-au fost aproape şi m-au susţinut în momentele grele. Mă bucur că las ceva în urma mea, sunt mândră că alături de colegii mei am construit planuri şi proiecte solide, că am luat măsuri care au îmbunătăţit viaţa tinerilor şi sportivilor din România. Sper că ce am început bine să fie continuat de cel care îmi va prelua mandatul, sper ca ambiţiosul proiect EURO 2020 să fie dus cu succes la bun sfârşit'', afirmă fostul ministru.Bran spune că de multe ori şi criticile i-au fost de folos.''Celor care m-au criticat le mulţumesc pentru observaţiile care poate, de multe ori mi-au folosit şi le doresc să rămână vigilenţi şi să apere în continuare interesele sportului. Le doresc mult succes tuturor partenerilor cu care am lucrat, de la federaţii la subordonatele MTS, de la COSR la celelalte ministere şi la foştii colegi din Guvern. Îmi voi continua activitatea politică cu aceeaşi ambiţie şi voi rămâne mereu apropiată de tineret şi de sport, ori de câte ori va fi nevoie. Le doresc colegilor din noua echipă guvernamentală putere de muncă şi mult succes!'', a adăugat Ioana Bran.Luni, premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, noua formulă a guvernului.Constantin-Bogdan Matei a fost propus pentru funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului, el depunând marţi jurământul de învestitură în funcţie, alături de ceilalţi noi miniştri. AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)