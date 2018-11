CUTREMUR la CRESPUSCUL. Semnul PREVESTITOR pentru România? Ce indică magnitudinea sa

07:45

Sunt un om care a pariat, ani la rând, atât prin cazinourile românești, cât și prin cele din Europa și chiar Las Vegas. Am cunoscut gambleri celebri, „gușteri” numai buni de curăţat, cămătari și trișori notorii. Am câștigat și am pierdut bani la BlackJack, ruletă, poker și, de ce nu, barbut. Aici, mai mult ca un chibiţ. Uneori în cazinouri legale, alteori pe „ciuci”, adică „pe vine”, la colţul străzii, sau în tripouri clandestine, amenajate în apartamente de lux, închiriate pe bani grei. O experienţă proprie și jurnalistică fantastică. În investigaţia de mai jos se regăsesc informaţii din observațiile personale dar, mai ales, dintr-o investigaţie ofi cială care a destructurat, cel puţin pentru moment, o reţea de barbugii și trișori profesioniști.