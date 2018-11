Vâlcea: Circulaţie rutieră blocată pe un sens pe Valea Oltului, în urma unui accident la Lotrişor

09:50

Americanca Lindsey Vonn, "regina" circuitului feminin de schi alpin, va rata startul noii ediţii a Cupei Mondiale, din cauza unei accidentări la genunchi, pe care a suferit-o în tipul unui antrenament, a anunţat schioarea în vârstă de 34 ani pe contul său de Twitter, informează agenţia Reuters.Vonn, care a obţinut 82 de victorii în Cupa Mondială, şi-a propus ca în acest sezon, ultimul din cariera sa, să depăşească recordul legendarului schior suedez Ingemar Stenmark, învingător în 86 de probe, iar această accidentare ar putea reprezenta un obstacol în calea acestui obiectiv."Ieri am căzut în timpul unui antrenament la super-uriaş şi m-am accidentat la genunchi", a anunţat schioarea americană într-un mesaj pe Twitter. Yesterday I crashed training Super-G and hurt my knee. The good news; I do NOT need surgery. The bad news; I won’t be able to race in Lake Louise. LL has always been my favorite stop on the WC and I am devastated to not be coming this year.I am down but I am NOT out! #nevergiveup— lindsey vonn (@lindseyvonn) November 20, 2018"Vestea bună este că nu am nevoie de operaţie. Vestea proastă o reprezintă faptul că nu voi putea concura la Lake Louise, etapa mea favorită din Cupa Mondială şi sunt foarte tristă că nu voi putea fi prezentă în acest an", a adăugat Vonn.Sâmbătă şi duminică, staţiunea canadiană Lake Louise va găzdui două probe din cadrul Cupei Mondiale feminine de schi alpin, una de coborâre şi cealaltă de slalom super-uriaş.Următoarea etapă va avea loc la Beaver Creek (Colorado), înainte ca schiorii să plece în Europa pentru restul sezonului.Lindsey Vonn nu a indicat natura exactă a accidentări sale sau perioada de indisponibilitate. Sportiva din Colorado a luat startul până acum în 392 de curse din Cupa Mondială, iar mai mult de jumătate dintre victoriile sale (43) au fost obţinute în probele de coborâre, urmate de cele de slalom super-uriaş (28), combinată (5), slalom uriaş (4) şi slalom special (2).AGERPRES (autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: (c) Lindsey Vonn / Twiiter