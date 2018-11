Attila Korodi: Sper ca polemicile pe tema remanierii Guvernului să se rezolve cât mai curând

10:50

România are o şansă istorică de a folosi digitalul pentru modernizare, odată cu implementarea tehnologiilor 5G, a declarat, miercuri, Manuela Catrina, secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), la conferinţa de lansare în consultare publică a Strategiei naţionale pentru 5G."Cred că astăzi este un moment în care sărbătorim normalitatea. Am reuşit să lansăm în dezbatere publică Strategia Naţională pentru 5G şi suntem într-un club select al ţărilor care se gândesc să implementeze această strategie. Cred că avem acum o şansă istorică de a folosi digitalul pentru modernizarea României. Astfel, Strategia pentru 5G, dar şi cele care vor urma - cea de Smart City şi Strategia naţională pentru Inteligenţă Artificială - vor fi pietrele de temelie pentru această transformare digitală. Cred că dacă ceva este de spus despre această strategie este că aceasta se întâmplă împreună. Ţările care au o Strategie pentru 5G sunt ţări în creştere economică şi, cu siguranţă, vom vedea implementate pentru prima dată de reţele 5G în zone în care creşterea economică este înfloritoare", a spus Catrina.Reprezentanta MCSI a adăugat că prevederile finale din Strategia naţională pentru 5G trebuie să fie operaţionalizate cât mai repede de România."Strategia naţională este în consultare pentru o perioadă de timp legală. Vă invit să o consultaţi cu atenţie şi să ne transmiteţi propunerile dumneavoastră, astfel încât după cele 30 de zile să avem un material mai bun şi mai potrivit pentru România care să înceapă să fie operaţionalizat cât mai repede. Am convingerea că acest lucru se va întâmpla cât mai repede în cursul anului viitor", a subliniat secretarul de stat din MCSI.Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat, miercuri, în consultare publică Strategia naţională pentru implementarea tehnologiilor 5G în România, iar conform calendarului de acţiuni, până la data de 15 decembrie 2019, se va finaliza licitaţia pentru acordarea drepturilor de utilizare a benzilor de frecvenţe vizate pentru furnizarea de comunicaţii fixe şi mobile asociate acestei tehnologii.Conform documentului lansat în consultare publică pentru următoarele 30 de zile, a cincea generaţie de comunicaţii mobile a beneficiat de o multitudine de analize, încercări, teste demonstrative şi lansări comerciale precoce pe toate meridianele, inclusiv teste în România încă din 2017.La nivelul Uniunii Europene, se estimează un necesar de investiţii în 5G de 56 - 58 miliarde euro, la nivelul anului 2025, ceea ce înseamnă o investiţie medie de 145 euro/utilizator european, cu 7% mai mult decât în cazul 4G, şi cu 20% mai mult decât 3G. Pentru România, se prognozează un necesar de investiţii în 5G de 2,3 miliarde de euro. În plus, o analiză cantitativă de tip input-output realizată pentru examinarea interdependenţelor între 38 de sectoare economice în Uniunea Europeană arată că efectele de multiplicare în ansamblul Uniunii sunt estimate la 142 miliarde de euro şi 2,4 milioane locuri de muncă. În acelaşi timp, doar pentru România, efectele de multiplicare sunt estimate la 4,7 miliarde euro, respectiv crearea a peste 252.000 locuri de muncă. Efectele de antrenare estimate pentru patru sectoare (autovehicule, transporturi, utilităţi şi sănătate) arată beneficii de 62,5 miliarde euro/anual, la nivelul UE.Calendarul de acţiuni privind alocarea şi utilizarea viitoare a benzii de frecvenţe 470-790 MHz prevede că un prim pas este eliberarea, în timp util, a spectrului radio adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor de comunicaţii mobile de banda largă. Pentru ca banda de 700 MHz să fie disponibilă, ANCOM va propune modificarea TNABF (Tabelul National de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Radio) şi atribuirea benzii de 790 MHz serviciului mobil terestru, în acest moment bandă fiind atribuită serviciilor de televiziune digitala terestră.O altă acţiune cu impact asupra implementării tehnologiilor 5G este încheierea de acorduri bilaterale de coordonare cu ţările vecine, până la data de 30 iunie 2019. Totodată, ANCOM va derula o campanie de monitorizare a spectrului radio în benzile de frecvenţe care fac obiectul licitaţiei şi va pune la dispoziţia participanţilor la licitaţie un raport privind situaţia semnalelor radio identificate pe teritoriul României în aceste benzi, provenite de pe teritoriul altor state.Până pe 31 iulie 2019, Autoritatea îşi propune să adopte decizia privind organizarea procedurii de acordare a licenţelor, respectiv stabilirea condiţiilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor şi a altor acte normative necesare.De asemenea, până la data de 15 decembrie 2019 urmează să se finalizeze licitaţia pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor în bandă de 700 MHz şi în celelalte benzi de frecvenţe vizate pentru furnizarea de comunicaţii fixe şi mobile asociate tehnologiei 5G.ANCOM organizează, miercuri, o nouă ediţie a conferinţei internaţionale anuale, dedicată în acest an subiectului de actualitate la nivel mondial în domeniul comunicaţiilor electronice: tehnologiile 5G. În cadrul conferinţei, cu titlul '5G - motorul celei de-a patra revoluţii industriale', sunt prezentate obiectivele şi direcţiile de acţiune ale statului, aşa cum au fost identificate prin Strategia Naţională privind implementarea 5G. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)