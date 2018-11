FILME&ACTORI Noah Schnapp crede că al treilea sezon al serialului ''Stranger things'' este cel mai bun

13:10

Cendrine de Buggenoms, responsabil cu afacerile sociale şi mobilitatea forţei de muncă la Comisia Europeană, consideră că în România trebuie continuată dezinstituţionalizarea şi atrage atenţia că sunt foarte mulţi copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar societatea trebuie să încerce să compenseze acest lucru."Dezinstituţionalizarea trebuie continuată şi trebuie să depunem eforturi şi mai mari pentru a face tranziţia către îngrijire alternativă. Protecţia copilului trebuie să îi ajute să aibă o viaţă independentă şi decentă. Ce vedem noi în România şi Bulgaria este această dimensiune a migraţiei. În realitate, în România sunt mulţi copii care nu pot spune că sunt lăsaţi singuri, dar părinţii ori pleacă la muncă, fie sezonieră, fie pe termen lung, în afara ţării şi cumva aceşti copii nu au un model, nu au sprijinul familiei, iar societatea trebuie să încerce să compenseze acest lucru pentru că avem cazuri numeroase în aceste ţări şi ei reprezintă viitorul", a afirmat miercuri Cendrine de Buggenoms, în deschiderea conferinţei regionale "Consolidarea capacităţii resurselor umane din asistenţa socială şi din serviciile sociale în Europa şi Asia Centrală: o investiţie în viitorul copiilor noştri".Afshan Khan, director regional UNICEF - Biroul pentru Europa şi Asia Centrală, a arătat, la rândul său, că fiecare ţară din regiune are cel puţin un prag de licenţă de trei ani, altele chiar programe de master şi doctorat în domeniu, dar totuşi multe posturi din domeniul asistenţei sociale nu sunt ocupate de personal calificat."Aceştia ajung mai degrabă să lucreze în cadrul ministerelor, în posturi ce implică muncă de birou, decât să lucreze pe teren. Ideea e să ne asigurăm că maximizăm impactul forţei de muncă, că le oferim şi informare şi coordonare. Trebuie să consolidăm aceste resurse umane, fie că vorbim despre asistente medicale comunitare sau alte categorii de profesionişti care intră în contact cu aceste familii (vulnerabile - n.r.). (...) Am analizat numărul asistenţilor sociali din regiune şi am ajuns la un număr de 69.000 de profesionişti la nivel guvernamental, plus alte câteva mii la nivel non-guvernamental. (...) Putem vedea că există zeci de copii pe lucrător, ceea ce înseamnă că 1,8 milioane de copii au nevoie de astfel de servicii în fiecare an. Practic, vorbim despre nişte investiţii uriaşe", a arătat directorul regional UNICEF.Potrivit acesteia, jumătate din copiii din regiune s-au confruntat fie cu violenţa în şcoli, cu pedepsele violente. "Din ce în ce mai mulţi copii trăiesc sub nivelul naţional de sărăcie. Mulţi dintre cei 5,1 milioane de copii cu dizabilităţi nu sunt prezenţi în viaţa clasei, a comunităţii şi a familiilor lor şi nu îşi realizează potenţialul. Peste 12 milioane de copii sunt afectaţi de migraţie la nivelul regiunii şi peste trei milioane de copii sunt lăsaţi în urmă de către părinţii care lucrează. Doar în 2017, 20.000 de copii care nu erau însoţiţi au ajuns în Grecia, Italia şi Spania", a evidenţiat Afshan Khan.Prezentă la eveniment, Elena Solomonesc, secretar de stat în Ministerul Muncii, a susţinut că în perioada 2018 - 2020 se vor investi 19.608 euro de la bugetul de stat pentru ca o mie de servicii publice de asistenţă socială să aibă angajat cel puţin un asistent social."Ştim cu toţii de lipsa existenţei la nivelul fiecărei comunităţi locale a asistentului social, ceea ce duce la o reducere a calităţii serviciilor sociale oferite. În acest sens, (...) se vor investi, în perioada 2018 - 2020, 19.608 euro de la bugetul de stat pentru ca o mie de servicii publice de asistenţă socială să aibă angajat cel puţin un asistent social. Salariile acestor asistenţi sociali vor fi plătite de la bugetul de stat ca metodă de încurajare a angajării de către autorităţile publice locale a personalului calificat în asistenţă socială vizând atât iniţierea şi crearea de noi servicii de asistenţă socială, cât şi de dezvoltare a celor existente", a spus ea.De asemenea, secretarul de stat a menţionat că Ministerul Muncii este în curs de negociere cu Comisia Europeană pentru ca alte 350 de comunităţi să beneficieze de angajarea unui asistent social prin fonduri europene."Vorbim deja de 1.350 de localităţi unde intenţionăm să intervenim direct cu plata salariului asistentului social, ceea ce reprezintă cam jumătate din localităţile ţării unde este nevoie de aceşti specialişti. (...) Am dezvoltat proiectul intitulat 'Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru reducerea sărăciei şi excluziunii sociale', care se află în curs de contractare spre a finanţa din Programul Operaţional Capital Uman 139 de echipe de intervenţie integrate, ce vor fi pilotate în tot atâtea comunităţi marginalizate. Pentru desfăşurarea acestui proiect au fost identificate 139 de comunităţi dintre cele mai sărace şi unde populaţia cu risc de excluziune socială este cea mai numeroasă din întreaga ţară", a arătat secretarul de stat în Ministerul Muncii.Conferinţa regională "Consolidarea capacităţii resurselor umane din asistenţa socială şi din serviciile sociale în Europa şi Asia Centrală: o investiţie în viitorul copiilor noştri" se desfăşoară de miercuri până vineri la Bucureşti, iar scopul este de a conveni asupra principiilor comune, a unei agende regionale pentru identificarea priorităţilor, abordarea provocărilor şi luarea de măsuri în fiecare ţară printr-o cerere regională de acţiune - Call for Action.