Olguţa Vasilescu, săgeţi către Dragnea : Mulţi colegi au zis că trebuia să merg la Dezvoltare de la început. Un joc politic din care preşedintele profită

Regizorul care a semnat “Afacerea Est” sau seriile “Umbre” şi “Hackerville” participă la realizarea unui documentar colectiv despre România. “Am cunoscut oameni şi am văzut locuri. Posibilitatea de a povesti despre ele şi altora este fabuloasă. Să vadă ce am văzut eu, să audă ce-am auzit eu şi, dacă este făcut bine, să simtă, poate, ce am simţit eu”, spune Igor Cobileanski.