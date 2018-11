OLGUȚA VASILESCU, prima reacție după ce a fost respinsă de IOHANNIS

Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre membrii cei mai vocali ai Cabinetului Dăncilă, este marele perdant a remanierii guvernamentale: a rămas fără minister. Preşedintele Iohannis a revocat-o de la Ministerul Muncii, dar nu a numit-o la Transporturi. Miercuri, Lia Olguţa Vasilescu a explicat că se aştepta la un refuz din partea şefului statului. "Mi-am dorit foarte mult ministerul Transporturilor, ştiam că pot face treabă acolo. De altfel, dacă vă uitaţi în întreaga mea carieră peste tot pe unde am trecut am lasat ceva în urmă. Zic că eram foarte calificată pentru acest minister din punct de vedere al managementului pentru că la Craiova, de exemplu, cât am fost primar oraşul a fost pe primul loc la absorbţia de fonduri europene şi ştiu că Ministerul Transporturilor are o problemă de această natură. Am luat în calcul că e posibil sa fiu respinsa, am analizat toti la partid, mi-am asumat, nu a fost niciun fel de situatie neasteptata pentru noi. Stiam ca președintele e ranchiunos si ca nu imi va ierta declaratiile pe care le-am facut cu privire la domnia sa. Eu am lasat ceva in urma, nu pot spune acelasi lucru despre presedintele Iohannis ca nu-mi amintesc ceva notabil din mandat de presedinte al dlui Iohannis. E un joc politic de care presedintele profita. Ieri a fost o discutie in Biroul permanent si au fost multi colegi care au zis ca era mai bine sa merg de la inceput la Dezvoltare, nu a fost niciun lider impotriva aceste nominalizari , dar votul se da in CEx. Nu e nicio tensiune cu Liviu Dragnea. A fost o decizie asumata ca e posibil sa plec de la Ministerul Muncii", a declarat Lia Olguta Vasilescu. Articolul integral pe ROMÂNIATV.NET

