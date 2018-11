Sibiu: Pacienţii se pot programa online pentru consultaţii la Spitalul de Pneumoftiziologie

14:40

Banca Naţională nu a făcut o obsesie din inflaţie, dar este interesată de aceasta din cauza dobânzilor, a declarat, miercuri, guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, la conferinţa "România 2030: Cum recuperăm decalajele faţă de Europa occidentală?"."Ne interesează inflaţia şi credibilitatea din cauza dobânzilor. Pentru că altminteri, dacă nu venim cu inflaţia în jos, că vrem că nu vrem, dobânzile se vor duce în sus şi asta va descuraja creşterea economică. Aici este un joc extrem de fin pe care Banca Naţională trebuie să-l facă. Să păstreze credibilitatea. Suntem cu dobânzile sub rata inflaţiei. Spunem că de fapt inflaţia nu e cauzată de exces de cerere, de ceea ce controlăm noi, ci de alţi factori. Publicul de multe ori nu ne crede. Nu? Adică pentru dumneavoastră inflaţia e inflaţie, cresc preţurile. Degeaba îi spun eu "ştii, că e din cauza celorlalţi". Dar căutăm să nu ne ducem cu dobânzile prea sus, inclusiv pentru că s-ar aprecia cursul şi atunci domnul Mihai Ionescu (secretarul general al ANEIR, n.r.), aici de faţă, nu cred că ar fi foarte bucuros pentru că oricum exporturile cresc, dar nu cresc la fel de repede ca importurile", a spus Mugur Isărescu.De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că inflaţia va ajunge la 3,5% la sfârşitul anului, iar apoi spre 3%."Nu avem o obsesie cu inflaţia neapărat, dar ea va veni în jos. Am citit chiar astăzi o.... Va fi sub 3,5% probabil la sfârşitul anului. De unde preocuparea noastră? Ar trebui poate să nu ne batem atât de mult. De ce? Pentru că două treimi din creşterea preţurilor, 5% cea care a fost, a fost datorită, am spus noi unor "măsuri exogene". Nu a sunat bine. Ca şi cum am da vina pe alţii. Asta a fost. A fost o avalanşă începând cu anul trecut. S-a majorat preţul la energie, la gaze, la tutun. Toate fuseseră amânate datorită ciclului electoral. S-au făcut anul trecut şi s-a ajuns la 5%. Trece acest să-i zic "şoc" de pe partea ofertei, îi spunem noi, şi inflaţia vine uşor, uşor spre 3%. Nu va coborî prea mult şi nici nu putem să coborâm prea mult pentru că există un efect Balassa-Samuelson. Într-o ţară care e în acest catching up şi fugim ca să prindem pe alţii din urmă inflaţia se spune în engleză "the inflation is built in". Deci e în acest efort. Ca un alergător de cursă lungă care trebuie să transpire mai mult ca de aia...şi transpiră sub formă de inflaţie. Nu e comparaţia cea mai fericită", a mai declarat Mugur Isărescu. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Simona Aruştei)