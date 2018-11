Ultimele dezvăluiri din puşcărie ale lui Sorin Ovidiu Vîntu. Cine era trimisul lui, inclusiv la Băsescu

18:30

David’s Bridal, cel mai mare producător de rochii de mireasă din SUA, cunoscut pentru rochiile low cost (sub 2.000 de dolari) vândute, a intrat luni sub protecţia falimentului, în încercarea de a scăpa de datorii de peste 400 de milioane de dolari şi de a se alinia cu noii rivali din piaţă, potrivit New York Times.