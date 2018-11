Sukru Oytan a făcut infarct în direct, la TV. În urmă cu 10 zile, prezentatorului i-a fost montat un stimulator cardiac

11:50

Ovidiu Haţegan trece prin momente foarte grele. Cunoscutul arbitru a primit vestea tristă că mama lui a murit chiar în timp ce era pe teren, unde se disputa meciul dintre Olanda si Germania, partidă terminată 2-2, in Nations League. În imaginile surprinse de jurnaliștii prezenți se observă că românul a izbucnit în lacrimi când a aflat