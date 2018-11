Preşedintele PE, Antonio Tajani, s-a întâlnit cu Iohannis, Dăncilă, Dragnea, Tăriceanu: Este important să transmitem un mesaj POZITIV cetăţenilor cu privire la munca pe care o facem noi

12:30

"L-am ridicat azi. Multe veşti bune şi rele. Vestea proastă este că cei de la Wellenius Wilhensen mi-au lovit autobuzul şi au spart geamul de pe partea şoferului. Am ieşit din port şi după o oră (în care am ratat intrarea şi am ajuns în Jersey, unde nu există multe locuri în care poţi întoarce un asemenea mastodont), am ajuns pe Rte3 şi mi-a bubuit radiatorul. Am fost tractat. Vestea bună este că am găsit un magazin, unde băieţii l-au reparat, astfel încât am reuşit să mă repun pe picioare. Din...