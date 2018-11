CentenarulMariiUniri Antologia literară "The many faces of 1918" a fost lansată în cadrul unui eveniment în Luxemburg

16:50

Gabriela Perianu, revenită la naţională după o lungă accidentare, speră că nu vor exista probleme de sănătate în lotul României după Trofeul Carpaţi la handbal feminin (23-24 noiembrie) şi că tricolorele vor avea o comportare notabilă la CE 2018 din Franţa.''Eu îmi doresc pentru acest turneu ca toate jucătoarele să-l termine sănătoase şi să punem la punct ce am început în această săptămână. Cred că dacă vom fi sănătoase vom începe foarte bine campionatul european. Am emoţii, am lipsit o perioadă destul de lungă, am pierdut un campionat european şi unul mondial, dar mă simt pregătită şi îmi doresc foarte mult să am o evoluţie bună şi să avem un rezultat foarte bun anul acesta. Sunt multe jucătoare la echipa naţională care au dorinţă şi poate că singura motivaţie care le-a rămas este echipa naţională. Şi chiar dacă suntem jucătoare multe şi tinere, eu cred că dorinţa este atuul nostru principal, vom demonstra şi ne dorim să facem lucruri mari la acest campionat european. Ne dorim din tot sufletul să ajungem pe podium anul acesta, dar vom lua fiecare meci pas cu pas şi important este să fim sănătoase cu toate'', a declarat Perianu cu prilejul unei conferinţe de presă.Deşi nu a prins prea multe minute de joc la Siofok, la fel ca alte jucătoare de la echipele din străinătate, Gabriela Perianu speră să se ridice la un nivel cât mai bun în Franţa: ''Eu cred că nu e o problemă. Şi eu fac parte dintre acele jucătoare, dar motivaţia mea acum e dublă. Pentru că singura motivaţie acum este echipa naţională. Cred că celelalte jucătoare ne vor ajuta să ne integrăm din nou şi să revenim la forma iniţială. Ne antrenăm ca şi celelalte jucătoare, dar numărul minutelor de joc ne este nefavorabil. Cred că anul ăsta vom avea, cu mine în plus, ajutor în partea apărării, dar cred că şi pe partea ofensivă vom face faţă şi vom fi puternice. Majoritatea jucătoarelor sunt tinere, dar am jucat alături de ele la loturile de tineret şi nu pot spune că nu ne cunoaştem sau nu ne simţim. Încercăm să creăm un spirit de echipă şi să creştem împreună acum''.România va debuta împotriva Cehiei, pe 1 decembrie, la CE 2018 din Franţa, în grupa D, din care mai fac parte Germania şi Norvegia.''Eu cred că grupele sunt destul de echilibrate, avem un culoar destul de bun, dar important este să tratăm fiecare meci cu seriozitate. Eu cred că de la meci la meci, încrederea va fi din ce în ce mai mare. E o motivaţie dublă pentru mine, eu am lipsit anul trecut la meciul cu Cehia, dar cred că fetele şi cu mine o să ne dorim din suflet victoria, mai ales pentru România. Va fi 1 Decembrie şi vrem revanşa pentru eliminarea de anul trecut'', a spus Perianu.Trofeul Carpaţi se dispută în acest an după sistemul Final Four, României A urmând să înfrunte Serbia (23 noiembrie) şi apoi să joace eventual în finală (24 noiembrie) cu învingătoarea dintre Rusia şi România B.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)