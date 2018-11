Călin Popescu Tăriceanu, despre ședința solemnă pentru macarea Centenarului: “Cel mai probabil voi participa!”

15:10

Presa din Turcia este în doliu! Sukru Oytan a murit la aproape două săptămâni de când i-a fost implantat un stimulator cardiac. Prezentatorul a suferit un infarct în timp ce era în direct, la televizor. În ciuda eforturilor uriașe ale medicilor, inima bărbatului a încetat să mai bată. Scenele dramatice s-au petrecut în platoul unei […] The post Sukru Oytan a murit după ce a făcut infarct în direct, la TV. În urmă cu 10 zile, prezentatorului i-a fost montat un stimulator cardiac appeared first on Cancan.ro.