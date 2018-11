Mircea Drăghici: Avizele de mediu sunt cele care au dus înapoi România în timp

20:10

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Tudose, nu l-a consultat în ce priveşte intenţia de a susţine o declaraţie de presă, marţi seară, de la sediul Partidului Social Democrat şi că acel lucru a reprezentat "un incident de securitate"."Noi am avut o discuţie în Biroul Permanent Naţional despre posibilitatea ca domnul Ilan să facă un comunicat de presă, ceea ce nu trebuia să primească aprobare de la cineva anume. Am şi spus că nu avem de gând să facem declaraţii aseară, pentru că nu erau decizii finale. Azi s-au luat deciziile finale. (...) A fost un incident de securitate, ca să spun aşa. Nu se va mai întâmpla şi am avut o discuţie cu secretarul general. Eu nu admit ca în sala de conferinţă de presă să meargă cineva fără ca înainte să fie o decizie în sensul acesta", a arătat Dragnea într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.El a reiterat că se delimitează de declaraţiile lui Laufer la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, apreciind că sunt "mult prea avântate"."Sunt declaraţii de care am spus mai devreme că eu mă delimitez. Cred că mult prea avântate - nu ştiu dacă am găsit formularea corectă sau formularea fericită -, dar nu sunt declaraţii care angajează PSD. (...) Ilan Laufer nu este un infractor, Ilan Laufer este un om foarte bine pregătit. A avut nişte declaraţii pe care şi le-a asumat, dar care nu reprezintă punctul de vedere al PSD", a spus el.Totodată, a negat acuzaţiile fostului prim-ministru Victor Ponta referitoare la faptul că Laufer ar fi avut acordul său pentru a pătrunde în sediul PSD şi că secretarul general al partidului, Codrin Ştefănescu, i-ar fi scris textul."Nu e adevărată nici una, nici alta. A fost o perioadă în care chiar şi lui Victor Ponta i s-a permis să ajungă în acea sală de conferinţe", a mai spus Dragnea.Ilan Laufer a apreciat marţi seară, în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism"."Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis", a susţinut Laufer.Fostul ministru a precizat că va face o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, considerând că refuzul preşedintelui Iohannis reprezintă "o atitudine clară" de discriminare.Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a aprobat remanierea guvernamentală, el prezentând lista miniştrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcţie, din care lipsesc propunerile iniţiale pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor, în speţă Ilan Laufer şi Lia Olguţa Vasilescu, despre care a spus că sunt nepotrivite şi vor fi refuzate. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Dragnea: Mă delimitez total de ce a spus Ilan Laufer