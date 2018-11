Edi Iordănescu a anunțat două mutări importante pregătite de CFR Cluj: "Îi deconspir eu! Merg acolo"

Edi Iordănescu a recunoscut că mai are de primit bani de la CFR Cluj. Anunță că șansele să se întoarcă sunt extrem de mici, chiar dacă la echipă a revenit Marian Copilu."Am luat o parte din banii de la CFR Cluj. Îmi doresc să fiu un antrenor care face bani, dar să am la bază performanțe, nu să mă bazez pe clauze de reziliere", a zis Edi Iordănescu la TV Digi Sport....despre clauzele de reziliere: "Peste tot unde am fost am avut clauze de reziliere. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor