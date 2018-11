Ditamai milionarul a adormit în restaurant cu paharul în față!

17:30

O tânără de 20 de ani a ajuns la spital, după ce a fost bătută cu sălbăticie într-o scară de bloc din Alba Iulia, de un bărbat care i-a furat telefonul și portofelul. Nicolae Drăgoi a fost prins la câteva ore după incident, ocazie cu care Ministerul Afacerilor Interne a postat pe Facebook o fotografie […] The post Trucul prin care trei politiști tineri au reușit să-l prindă pe recidivistul care a bătut o fată într-un bloc din Alba-Iulia appeared first on Cancan.ro.