Şedinţă comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova

22:40

Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, la Teatrul Nottara, la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi în cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură".Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze spectacolele de teatru şi a precizat că nu este pentru prima dată când participă "la astfel de activităţi artistice şi culturale ale deţinuţilor"."Eu am vizitat foarte multe penitenciare, este obligaţia mea. Penitenciarele şi sistemul penitenciar din România cunosc un proces de transformare, de schimbare, după cum legislaţia penală a trecut din 2014, de când avem noile coduri, de la un sistem represiv, la un sistem preventiv. Penitenciarele, la rândul lor, urmează, normal, norma juridică, norma penală şi diversifică toate activităţile pentru a facilita deţinuţilor reintegrarea socială", a declarat Tudorel Toader.Ministrul a mai spus că faptul că a fost la multe astfel de spectacole este "şi un mesaj de susţinere, un mesaj din care ei şi sistemul penitenciarelor să vadă că ministrul este preocupat de prezentul şi viitorul lor, sigur, în respect faţă de lege".Întrebat cum i s-au părut piesele de teatru jucate de deţinuţi, Toader a spus că i s-au părut "interesante"."Pentru că am văzut la ei o anumită dezinvoltură în a se exprima, a se manifesta, pentru că am văzut în piesele de teatru mesaje specifice venind din mediul penitenciar, mesaje prin care îşi exprimă regretul de a fi în penitenciar, îşi exprimă dorinţa, pregătirea pentru a se bucura pe deplin de viaţa în libertate", a apreciat ministrul.Toader a afirmat că a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate în penitenciare şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru desfăşurarea acestora."Cred că anul trecut îmi spunea cineva din conducerea unui penitenciar faptul că deşi sunt activităţi lucrative, deşi unii pictează, sculptează etc. şi sunt doritori să cumpere lucrările lor, legea, nu ştiu când a fost abrogată, modificată, nu le mai permite. Am propus un proiect de lege de la minister astfel încât ei să fie şi motivaţi în activitatea pe care o desfăşoară. Am văzut sculpturi, am văzut picturi, realizate de ei. Sigur că ei se descătuşează, se valorifică prin arta grafică, prin arta sculpturii, prin teatru (...), au bucuria asta de a se pregăti pentru viaţa liberă de după sau din momentul ieşirii din penitenciar. Deci, da, sunt activităţi foarte bune, sunt activităţi necesare pentru ei", a afirmat ministrul justiţiei. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)