VIDEO/ Primarul norvegian al comunei cu 400 de români de la Cercul Polar: „Nu e un lucru bun pentru România, dar pe mine mă bucură dacă oamenii se stabilesc aici!”

Comuna Skjervøy are 474 km pătrați și 2900 de locuitori. Localitatea are dispensar, cabinete stomatologice, azil pentru bătrâni, școli, liceu, trei fabrici de pește și nenumărate ateliere de bărci și năvoade. Sunt și două supermarketuri, magazine de mobilă și de materiale de construcție, firme de taximetrie, hotel, cafenea, restaurant. Ørjan Albrigten are 43 de ani […] Post-ul VIDEO/ Primarul norvegian al comunei cu 400 de români de la Cercul Polar: „Nu e un lucru bun pentru România, dar pe mine mă bucură dacă oamenii se stabilesc aici!” apare prima dată în Libertatea.ro.

