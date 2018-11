Cinci maşini cuprinse de FLĂCĂRI în Sectorul 3 din Bucureşti

09:30

„Acest tânăr pe care l-am angajat temporar nu avea casă sau haine şi locuia sub un pod, în urmă cu şapte luni. • Nu a lipsit o zi de la muncă, nu a întârziat niciodată, nu am avut o singură reclamaţie legată de el. • În prezent, şi-a regăsit părinţii, are o maşină, haine câte doreşte şi este OFICIAL un angajat al companei WM. O poveste incredibilă şi un om la fel de incredibil. Dumnezeu este mare!!!!!!”, scrie Otis Owill Williams pe Facebook, manager la compania Waste Manager, care are peste 21...