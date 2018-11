Noua revelație din Liga 1, în vizorul lui AS Roma! Italienii se duelează cu FCSB și CFR Cluj

22:20

Edi Iordănescu a fost antrenor la CFR Cluj doar o lună și jumătate. A fost deranjat de apariția informațiilor că ar putea fi demis la presiunea grupului de jucător și a fost gata să semneze un act incredibil: ar fi returnat toți banii dacă echipa nu ar fi câștigat titlul anul acesta. "Știam ce mă așteaptă și nu am exagerat când am spus public că am avut o discuție cu patronul clubului, în care am stabilit în ce condiții să ne despărțim. ...