Prima poză cu fetița lui Feli Donose. Vedeta a născut ieri

Alexandru Arșinel și colegii acestuia au organizat astăzi, parastasul Stelei Popescu, la un an de la moartea actriței. Vizibil încă îndurerați de dispariția actriței, aceștia au împărțit colaci celor prezenți la cimitir. Cu doar o zi înainte de împlinirea unui an de la moartea Stelei Popescu, Alexandru Arşinel, alături de colegii de la Teatrul de