Generalul Iulian Berdilă, la evenimentul #WeAreNATO: Sper ca generaţia tânără să preia nivelul superior al Armatei Române

11:40

Preşedintele american Donald Trump a acuzat existenţa unor 'judecători pro-Obama' şi s-a implicat astfel într-o polemică puţin obişnuită în SUA cu preşedintele Curţii Supreme, John Roberts, care îşi permisese anterior să-l pună la punct pentru atacuri împotriva magistraţilor, transmite AFP.''Sunt dezolat, dle preşedinte John Roberts, dar există efectiv 'judecători pro-Obama''', a scris Trump pe Twitter, acuzându-i pe aceştia că iau decizii 'şocante' care îi blochează politica de fermitate împotriva imigraţiei.Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018John Roberts este totuşi un judecător conservator, numit la Curtea Supremă de fostul preşedinte republican George W. Bush.Donald Trump a acuzat mai ales a 9-a jurisdicţie federală a curţilor de apel, care include statul California, că a luat decizii 'periculoase şi puţin judicioase'.Un judecător din San Francisco a suspendat luni un ordin prezidenţial care instituia respingerea automată a cererilor de azil depuse de migranţii care au trecut ilegal frontiera.'Este o ruşine', a reacţionat marţi Trump. 'Este un judecător pro-Obama şi asta nu se va mai întâmpla', a adăugat el, acuzând o părtinire în favoarea oponenţilor săi politici.'Nu avem judecători pro-Obama, sau Trump, sau Bush, sau Clinton', i-a replicat John Roberts, într-un comunicat transmis agenţiei Associated Press.'Avem un corp extraordinar de judecători devotaţi care fac tot ce pot pentru a-i judeca în mod echitabil pe cei care compar în faţa lor', a subliniat preşedintele Curţii Supreme.O dispută publică între şeful executivului şi cel mai înalt magistrat al sistemului judiciar federal american este un eveniment extrem de rar în Statele Unite, cu atât mai mult în ajunul Zilei Recunoştinţei, o sărbătoare menită să fie un moment de conciliere naţională. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)