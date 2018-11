”Cred că m-am pedepsit și m-am judecat prea aspru”, a mărturisit actrița Alina Chivulescu la Happy Channel

11:10

Ziua mondială a televiziunii este celebrată, an de an, pe 21 noiembrie, în urma rezoluției Adunării Generale a Organizațiilor Națiunilor Unite din 1996. Tema sărbătorii din acest an este conținutul de calitate pe care acest mediu de comunicare îl oferă, având capacitatea de a informa, a distra și a inspira milioane de oameni. Numai anul trecut, producția TV de ficțiune din Uniunea Europeană a însumat aproximativ 920 de titluri, echivalentul a 16.400 de episoade și 11.000 de ore, potrivit ultimu...