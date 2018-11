Firea: Toate autobuzele noi vor fi dotate cu prize USB pentru încărcarea telefoanelor și tabletelor

10:50

Asta dupa ce un salariat a adresat o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a OUG 82/2017, cea prin care Guvernul a decis reducerea contributiei, informeaza Profit.ro.El a sustinut ca "masura de reducere a cotei de contributie reprezinta o ingerinta in relatiile contractuale dintre un participant la Pilonul II si administratorul contributiilor sale, ingerinta care nu putea fi prevazuta la momentul aderarii la Pilonul II", iar instanta i-a admis cererea."In dreptul romanesc principiul care guverneaza relatiile contractuale dintre parti este cel al libertatii de vointa, principiu consacrat in dreptul national dintotdeauna si cu privire la care un cetatean nu ar fi avut prefigurarea unei modificari.Or, in conditiile in care la momentul aderarii la un fond de pensii administrat privat, contribuabilul avea reprezentarea virarii unei contributii in continua crestere (pana la 6%) catre fondul de pensii si implicit dreptul de a primi o pensie proportionala, modificarea contributiei achitate catre fondul de pensii apare ca o adevarata ingerinta in acordul contractual al partilor", se arata in document.