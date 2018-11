Fotbalul ar putea 'construi punţi', spune preşedintele FIFA, Gianni Infantino

15:50

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mircea Rednic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ştie cât de important este meciul cu Gaz Metan Mediaş de vineri.''Ştim cât de important este meciul cu Gaz Metan. Am văzut că Mihai (antrenorul Mihai Teja, n. red.) a reuşit să formeze un grup bun, rezultatele sunt în spatele lui, e o echipă care are o posesie foarte bună, sunt bine aşezaţi în teren, au şi jucători care pot să facă diferenţa şi nu-i de mirare că au ajuns pe locul pe care sunt acum'', a declarat Rednic.Tehnicianul dinamovist a continuat cu laudele la adresa antrenorului echipei din Mediaş, cu care a colaborat în mai multe rânduri în carieră.''Ne cunoaştem foarte bine, e un antrenor care a început cariera cum ar trebui să înceapă toţi antrenorii tineri, a lucrat cu antrenori cu experienţă, e un băiat care tot timpul e preocupat de ce se întâmplă în fotbal, are filosofia lui, e ambiţios. Cred că a luat ce e bun de la mine, exact cum am făcut eu cu antrenorii cu care am lucrat. Şi se vede. În plus, la Mediaş nu are presiune, nici a publicului, nici a conducerii, e liniştit şi rezultatele au venit, iar Mediaşul îşi merită locul în clasament după felul cum joacă'', a spus Rednic.Antrenorul echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare a precizat că nu va conta în meciul de vineri pe croatul Pesic şi nici pe căpitanul Nistor, ambii nerefăcuţi complet.''Nu avem probleme medicale, dar am decis ca Pesic şi Nistor să nu facă parte din lotul pentru meciul de mâine. N-am vrut să risc. Ei vor să joace, dar am ţinut cont că ne aşteaptă trei meciuri grele într-o săptămână. În rest, toată lumea e bine, aşteptăm cu mare drag meciul de mâine. Sper că această perioadă ne-a prins bine, ţinând cont şi de jucătorii noi care au venit, trei dintre ei vor fi în lotul pentru meciul de mâine'', a precizat Rednic.Tehnicianul a precizat că Dinamo are tineri de viitor, amintind că trei la echipa naţională U21, iar doi la selecţionata U19. ''Avem jucători talentaţi şi eu mă bazez pe ei. Au şi ei nevoie de jucători cu experienţă. Cu jucătorii tineri trebuie să ştii şi să găseşti momentul când să-i foloseşti, ca să nu le iei din elan, din moral. Pentru moment, noi avem nevoie de rezultate, dar eu lucrez bine cu tinerii şi au toată susţinerea mea'', a explicat Rednic.Mircea Rednic a comentat şi închiderea pentru o perioadă de trei luni a Arenei Naţionalei din cauza stării gazonului.''Sunt dezamăgit de închiderea Arenei Naţionale. S-a văzut şi în ultimul meci (Dinamo - Steaua 1-1, n. red.), e ruşinos să ai un teren în care s-au investit peste 200 de milioane (de euro) şi să n-ai un gazon bun. Oricum nu se mai putea juca pe el'', a menţionat Rednic.''Toată lumea ataca primăriţa, dar nu ea se ocupă. Mă gândesc că e un consilier care trebuie să se ocupe de Arena Naţională. Stadionul nu avea voie să ajungă în situaţia în care a ajuns. S-a şi închis, se vor cheltui alţi bani, plătim noi (cetăţenii)...'', a adăugat Rednic.Mircea Rednic a dezvăluit că le-a promis jucătorilor săi o primă de 1.000 de euro pentru o victorie în derby-ul cu FCSB, terminat la egalitate, 1-1.''La meciul cu Steaua le-am promis 1.000 de euro de fiecare, dar au fost fraieri şi nu mi-au luat banii'', a spus Rednic.''Eu fac ce vreau cu banii mei, eu de când am început să antrenez am oferit atenţii jucătorilor şi celor cu care am lucrat, pentru că nu dau doar la jucători, când se dă o primă se împarte, de la portarul de la Săftica'' până la ultimul jucător, a continuat fostul internaţional.Dinamo o va întâlni pe Gaz Metan Mediaş vineri, de la ora 20,30, pe stadionul Dinamo din Capitală, în etapa a 16-a a Ligii I de fotbal. Gaz Metan Mediaş ocupă locul 5, iar Dinamo se află pe 9 în clasament. AGERPRES (A, autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu; editor online: Magdalena Tănăsescu)