Ce făcea Olguţa Vasilescu în timp ce Iohannis anunţa blocarea numirii ei: „Reconfortant!“

16:00

Cu ocaziaaniversării a 90 de ani şi a premierei spectacolului Disney On Ice în România,Mickey Mouse a sosit la Bucureşti şi a sărbătorit alături de fanii lui.Împreună cu Minnie Mouse, Donald Duck şi Goofy, Mickey Mouse este gazda DisneyOn Ice - Reach For The Stars şi pregăteşte scena pentru un spectacol plin devedete Disney ce va avea loc în România la Romexpo, Pavilionul Central.