Un cuplu de americani a avut un șoc după ce a descoperit în casă, făcând curățenie, un bilet câștigător la loto

10:40

Silviu, unul dintre concurenții care au participat la “Exatlon” în sezonul doi, a stat față în față cu mama antrenorului său. În timpul discuțiilor, au ieșit scântei, iar mama lui Giani Kiriță l-a ironizat pe fostul “Faimos”. Silviu, fost concurent în echipa “Faimoșilor”, a declarat la începutul interviului că și-a dorit enorm să participe la […] The post Mama lui Giani Kiriță l-a ironizat pe “Faimosul” Silviu! Cum a reacționat fostul concurent de la “Exatlon” appeared first on Cancan.ro.