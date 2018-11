De ce nu are Claudia Pătrășcanu bonă pentru copii. „Am mai încercat, dar nu mai vreau”

16:00

Faza cea mai importanta in construirea casei visurilor o constituie realizarea proiectului. De la prima linie trasata de catre arhitect si pana la ultima, totul trebuie sa fie conform dorintelor tale. In unele cazuri insa, efectuarea unui proiect de casa de la zero, care sa corespunda cu propriile cerinte poate depasi cu mult bugetul alocat […] Post-ul (P) Proiectul de casa standard vs. proiectul de casa personalizat. Ce alegi? apare prima dată în Libertatea.ro.