Sibiu: Angajaţii de la Secţia boli contagioase copii care au făcut grevă nu primesc niciun spor în plus

16:10

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mircea Rednic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este ''exclus'' ca internaţionalul Dorin Rotariu să se întoarcă în perioada următoare în Liga I.''Cred că e exclus să vină în România'', a precizat Rednic, care l-a antrenat în sezonul trecut, când ambii se aflau la Mouscron (Belgia).''Cine nu şi l-ar dori pe Dorin Rotariu, dar n-avem nicio şansă, nici noi, nici Steaua (FCSB, n. red.), pentru că eu ştiu cum gândeşte el şi are o gândire sănătoasă. A intrat aşa greu la o echipă cum e Bruges în Europa şi acum să se întoarcă în România?... Ştiu cât de greu mi-a fost să-l conving să vină la Mouscron. E un tip ambiţios şi îmi place felul cum gândeşte'', a afirmat Rednic.Rotariu a semnat în această vară pentru echipa olandeză AZ Alkmaar şi are doar 7 meciuri jucate în actuala ediţie de campionat, toate din postura de rezervă, fără a marca vreun gol.Tehnicianul dinamovist a ţinut să clarifice şi situaţia fundaşului albanez Nasser Aliji, care este accidentat: ''Nu are probleme foarte mari, puteam să-i reziliem contractul, nu ne-a costat niciun euro, n-am plătit nimic până acum, doar biletul de avion. Depinde de el dacă în perioada asta va reuşi să îşi rezolve micile probleme pe care le are şi când va veni, pe data de 9 ianuarie, el trebuie să fie sută la sută. Dacă nu, atunci ne vom despărţi''.''Am prea multe informaţii pozitive legate de el, felul cum e ca jucător, şi CV-ul lui este bun, mi-a plăcut la antrenamente, cât am putut să-l văd, şi am decis să-i mai acordăm o şansă'', a explicat Rednic, subliniind că internaţionalul albanez, transferat recent de Dinamo, nu trebuie să se opereze.Rednic s-a declarat mulţumit şi de felul cum s-a prezentat la pregătire atacantul francez Gregory Tade, cel mai recent transfer al lui Dinamo.''Sunt mulţumit de Tade, dar nici nu putem să le cerem prea multe jucătorilor care vin după o perioadă în care ei zic că s-au antrenat, dar n-au jucat, e vorba de ritm. Eu prefer să am jucători aşa, să aibă o lună jumătate de pregătire cu mine şi din ianuarie să fie sută la sută, dar dacă îi aduc în ianuarie, atunci nu au trei luni de pauză, au şase luni de pauză, şi e mai rău. În plus, sunt jucători liberi, au salarii mici, depinde doar de ei ce se va întâmpla în iarnă'', a subliniat Rednic, menţionând că Dinamo va efectua şi alte transferuri în pauza de iarnă.Dinamo o va întâlni pe Gaz Metan Mediaş vineri, de la ora 20,30, pe stadionul Dinamo din Capitală, în etapa a 16-a a Ligii I de fotbal. Gaz Metan Mediaş ocupă locul 5, iar Dinamo se află pe 9 în clasament. AGERPRES (A, autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu; editor online: Magdalena Tănăsescu)