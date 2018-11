GALERIE FOTO Și-a pus silicoane din averea de 1 miliard de dolari a tatălui ei » Fiica legendei baschetului mondial a înnebunit America

15:00

Unai Emery încearcă s-o readucă pe Arsenal în Big Four. ”Era nevoie să-i stimulez pe toți. Să mutăm scaunele, să scuturăm covoarele și să curățăm praful”.Arsenal este doar pe locul 5 după 12 etape din Premier League, la 3 puncte de Big Four. N-a mai pierdut de peste trei luni însă, de la derbyul cu Chelsea (2-3), și Unai Emery pare optimist că va readuce strălucirea de altădată a "tunarilor". ...