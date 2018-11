Timiş: Nicolae Robu vrea o orchestră a Filarmonicii ca la Viena, după intervenţia maestrului Remus Georgescu

19:40

Hugh Laurie a devenit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), miercuri, în cadrul unei ceremonii în care renumitul actor englez a fost înnobilat de prinţul Charles pentru servicii deosebite aduse artei dramatice, informează BBC.Hugh Laurie primise deja titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2007.Starul britanic a interpretat rolul unui strămoş - arogant şi stupid - al prinţului de Wales în serialul de parodie "Blackadder The Third". Devenit celebru alături de partenerul lui din acel serial de comedie, Stephen Fry, artistul englez, în vârstă de 59 de ani, a jucat apoi şi în alte producţii de televiziune foarte populare pe plan mondial, precum "Dr. House" şi "The Night Manager".În Marea Britanie, probabil cel mai memorabil personaj pe care l-a jucat este George, Prinţul Regent din a treia serie a francizei "Blackadder".Născut la Oxford în 1959, Hugh Laurie a studiat la Cambridge şi a devenit preşedintele clubului de artă dramatică Footlights din cadrul acestei universităţi, unde a jucat alături de Stephen Fry şi Emma Thompson.În 1980 a participat şi la tradiţionala cursă de canotaj pe Tamisa, în care echipa universităţii Cambridge a fost învinsă la mare luptă de rivalii de la Oxford.Hugh Laurie a apărut şi în filme pentru marele ecran, precum "Maybe Baby" şi "Stuart Little", şi va putea fi văzut în curând în cinematografe în comedia "Holmes and Watson", ce va avea premiera în Statele Unite în luna decembrie.Artistul britanic a fost recompensat de-a lungul anilor cu numeroase premii şi distincţii, inclusiv cu trei Globuri de Aur şi cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, ce a fost inaugurată în 2016.Printre personalităţile care au fost înnobilate miercuri de prinţul Charles la Palatul Buckingham s-a aflat şi Tim Waterstone, fondatorul lanţului de librării omonim, recompensat pentru servicii deosebite aduse industriei editoriale şi caritate. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Hugh Laurie / Facebook